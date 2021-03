La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici

PYONGYANG - Il Comando di Stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha confermato che questa mattina la Corea del Nord ha effettuato due nuovi testi missilistici.

Secondo le rilevazioni sudcoreane due missili balistici a corto raggio, con una gittata di circa 450 chilometri, sono stati lanciati alle 7.06 e 7.25 (era da poco passata la mezzanotte in Svizzera) dalla città di Hamju, sulla costa orientale del paese. I missili hanno terminato la loro corsa nelle acque del Mare d'Oriente.

«Ulteriori informazioni sono in fase di analisi da parte delle autorità di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti» si legge in una nota del Comando sudcoreano. «Le nostre forze armate stanno mantenendo una posizione di prontezza in uno stretto coordinamento tra Corea del Sud e Stati Uniti con monitoraggio e sicurezza intensificati». È stata convocata una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale. L'entourage del presidente Moon Jae-in ha espresso «grande preoccupazione» per il test odierno, che giunge mentre l'amministrazione Biden si prepara a mettere a punto la sua politica sulla Corea del Nord.