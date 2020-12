Una tempesta di neve sta colpendo la zona nordest degli Stati Uniti

NEW YORK - Una tempesta di neve sta colpendo in queste ore la parte nordest degli Stati Uniti.

I disagi sono molteplici, a partire dalla cancellazione di oltre 1300 voli tra mercoledì e giovedì. Centinaia d'incidenti stradali, causati dal fondo stradale sdrucciolevole, sono segnalati in vari Stati, riferisce Nbc News. In uno dei più gravi, avvenuto su un'autostrada della Pennsylvania, due persone hanno perso la vita e dozzine di veicoli sono rimasti coinvolti. La polizia ha invitato a mettersi in viaggio solamente per ragioni essenziali.

La tempesta è molto estesa: copre un'area che va dal Maine meridionale alla parte settentrionale della Carolina del Nord. Il governatore del New Jersey Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiuso gli uffici pubblici.

A New York i meteorologi prevedono che la coltre bianca arriverà a superare i 30 centimetri. Il sindaco Bill de Blasio ha avvertito: potrebbe essere la più grande nevicata degli ultimi anni per la Grande Mela. «Sarà una tempesta grave» ha affermato, invitando la popolazione a farsi trovare pronta.

keystone-sda.ch / STF (Peter Foley)