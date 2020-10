«Uomo armato ucciso dalla polizia ad Avignone»: non si tratterebbe di terrorismo

AVIGNONE - A poche ore dall'assalto alla chiesa di Notre-Dame di Nizza, la notizia di un «uomo armato» ucciso dalla polizia ad Avignone aveva subito fatto temere un secondo attentato terroristico. Europe 1 riferiva del resto che l'aggressore, brandendo un coltello, aveva gridato "Allahu Akbar".

Questo episodio, avvenuto nei pressi dell'ospedale psichiatrico di Montfavet, non è però oggetto d'indagini da parte della procura antiterrorismo e non è andato come inizialmente riportato. Secondo informazioni del quotidiano locale Midi Libre, l'individuo che ha minacciato gli agenti aveva infatti una pistola che poteva essere un'arma giocattolo e ha «pronunciato frasi incoerenti, ma non a connotazione religiosa».