In contatto con un positivo: Brigitte Macron si è messa in isolamento

PARIGI - Brigitte Macron, la première dame di Francia, è un "caso-contatto" al Covid-19. Non ha sintomi ma, come prescrive il protocollo, la consorte del presidente Emmanuel Macron si è messa in isolamento per una settimana. Ne dà notizia il suo entourage.

Brigitte Macron, secondo quanto si apprende, è stata in contatto giovedì 15 ottobre con una persona positiva al Covid-19 e con sintomi. Non le sarà possibile quindi essere presente alla cerimonia in memoria dell'insegnante decapitato, mercoledì sera alla Sorbona. Resterà in isolamento e «prenderà precauzioni anche nella sua vita privata», riferisce il suo entourage.