Malattie infettive sempre più pericolose: la colpa è dei cambiamenti climatici

Anche i virus mutano - I cambiamenti climatici fanno sì che l'umanità si ritrovi a essere in contatto con specie animali con le quali non si era mai avuto niente a che fare. Gli stessi virus reagiscono a come il clima si modifica e, spiega Mora, potrebbero farlo in maniera spiacevole per l'uomo: la selezione naturale potrebbe indurli a tollerare temperature più elevate. Senza dimenticare che, con l'aumento del termometro nell'Artico, potrebbe scoperchiarsi un vero e proprio "vaso di Pandora" di agenti patogeni sconosciuti al sistema immunitario e che hanno riposato per migliaia di anni sotto il permafrost. Un'epidemia di antrace in Siberia nel 2016, collegata con un'ondata di calore che ha riportato in superficie animali preistorici sepolti, dimostra come il pericolo sia tutt'altro che ipotetico.