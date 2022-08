Paradosso finlandese, presto nella Nato ma ancora meta turistica dei russi

In linea con le sanzioni dell'Ue - La decisione del governo finlandese di continuare a rilasciare visti turistici ai cittadini russi non viola le sanzioni imposte dall’Ue. Le misure infatti mirano a colpire l’élite del Cremlino e le risorse che finanziano la guerra, non i semplici cittadini. Il regolamento Schengen prevede però un controllo minuzioso singolarmente per ogni caso prima del rilascio del visto. La scelta della Finlandia fa discutere ancora perché molti paesi, dopo lo scoppio della guerra, hanno optato a una chiusura totale delle frontiere. Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia non accettano più i turisti russi. Il dibattito interno alla Finlandia ha già attirato l’attenzione vigile di Mosca, che si è detta pronta a intervenire nel caso in cui anche il Paese scandinavo decidesse di revocare i visti turistici.