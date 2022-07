In milioni senza olfatto e gusto, anche sei mesi dopo il contagio

Dal 18 al 24 luglio sono stati registrati 6,6 milioni di nuovi contagi e oltre 12600 decessi. Cifre simili a quelle della settimana precedente, osserva l'Oms, che spiega come la variante Omicron sia arrivata al 90% dei campioni sequenziati. La sottovariante BA.5, nota per la sua alta contagiosità, si attesta all'incirca a un caso su due (52%). Ma la pandemia non procede in tutto il mondo con lo stesso ritmo: i nuovi casi corrono di più nel Pacifico Occidentale (+52%), nel Mediterraneo Orientale (+45%) e nel Sudest Asiatico (+13%) rispetto ad Africa (-44%), Europa (-24%) e Americhe (-12%). Vale lo stesso per i decessi, diminuiti del 6% in Europa ma aumentati dell'88% su base settimanale nel Mediterraneo Orientale.