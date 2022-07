Il Borscht, piatto tipico ucraino, è patrimonio dell'Unesco

Il Comitato Unesco si è riunito in seduta straordinaria per la prima volta, rispetto alle sedute ordinarie previste in genere tra novembre e dicembre, per decidere sulla candidatura del Borscht, si apprende, in quanto «data la situazione contingente del conflitto non si poteva attendere». L'approvazione è avvenuta «all'unanimità e non c'è stata nessuna obiezione al parere che era stato elaborato dall'organo tecnico, l'Evaluation body Unesco, e l'ha fatto proprio senza nessuna modifica». In particolare non è il piatto ad essere in pericolo in quanto tale ma «la pratica e la tradizione delle conoscenze legate alla realizzazione del piatto» che rischiano di disperdersi per via del perdurare del conflitto.