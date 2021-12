Il Capodanno più caldo di sempre in Inghilterra

LONDRA - Il Regno Unito oggi sta vivendo la vigilia di Capodanno più calda mai registrata con temperature che si aggirano intorno ai 15 gradi. Lo ha reso noto l'Ufficio meteorologico.

l villaggio di Ryehill nello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra, ha registrato 14,9 gradi alle 11 di stamane, battendo un precedente record di 14,8 gradi stabilito in Galles nel 2011, ha dichiarato il portavoce del Met Office Stephen Dixon. Il villaggio di Coningsby nel Lincolnshire nelle East Midlands aveva registrato 15,3 gradi, «il che significa che oggi è il capodanno più caldo mai registrato per il Regno Unito».

Temperature intorno ai 15 gradi si segnalano in diverse città tra cui Londra e Cardiff. «Stiamo chiudendo il 2021 con una nota molto mite in tutto il Regno Unito», ha affermato la fonte. Sottolineando che il 2021 «è probabile che rientri nei 20 anni più caldi mai registrati, a partire nel 1884», anche a causa del surriscaldamento del pianeta.

A dispetto del clima mite, tuttavia, le celebrazioni per l'arrivo del 2022 saranno in tono minore, in linea con il resto del mondo, a causa della pandemia. Non ci saranno infatti i tradizionali e imponenti fuochi d'artificio a Londra e Edimburgo, i locali notturni saranno chiusi e ci saranno limiti alle riunioni in Irlanda del Nord, Scozia e Galles.