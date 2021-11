La Germania pensa di tornare al telelavoro

BERLINO - La Germania si sta preparando a ripristinare il telelavoro per far fronte ad una nuova ondata dell'epidemia di Covid. La misura era stata revocata all'inizio di luglio.

È quanto emerge da progetto di legge di cui ha avuto visione l'agenzia Afp. I datori di lavoro dovrebbero consentire il lavoro a domicilio in assenza di un «motivo economico convincente» per recarsi in ufficio. In quel caso, inoltre, sarebbe richiesto un certificato di vaccinazione o di guarigione dal virus, oppure un test negativo.

Infezioni e decessi sono aumentati vertiginosamente da metà ottobre, in una quarta ondata attribuita al tasso di vaccinazione relativamente basso della Germania, intorno al 67%. Con 289 casi ogni 100'000 persone, oggi l'incidenza ha raggiunto un nuovo massimo, secondo l'agenzia sanitaria del Robert Koch-Institut.

In vista di un vertice sul Covid dei leader federali e regionali giovedì, sono in discussione nuove misure per frenare l'aumento delle infezioni. I presidenti dei tre cosiddetti partiti del semaforo, SPD, Verdi e FDP, vogliono inasprire nuovamente la legislazione sul Covid e si stanno discutendo anche restrizioni per le persone non vaccinate, secondo quanto riferisce Handelsblatt.

«L'ondata in arrivo metterà in ombra tutte quelle precedenti», ha detto al settimanale tedesco Bild am Sonntag il premier dello stato della Sassonia Michael Kretschmer, la cui regione è attualmente tra le più colpite.