Da oggi «Facebook si chiama Meta»

MENLO PARK - Si chiamerà Meta, per riflettere al meglio la visione di un futuro orientato a quello che sarà il metaverso. Facebook ha annunciato pochi istanti fa durante l'attesissimo Connect annuale suo rebranding, aprendo uno spiraglio su quello che sarà il futuro di internet.

Il nuovo nominativo dell'azienda è stato confermato in prima persona dalla voce di Mark Zuckerberg. A partire da ora il social network Facebook sarà quindi solamente una costola del colosso di Menlo Park. «Siamo all'inizio del prossimo capitolo di internet e della nostra società».

La decisione di adottare una nuova identità aziendale da parte del colosso è stata letta anche come la volontà di allontanarsi dalle polemiche che lo hanno investito, soprattutto di recente. E in un certo senso, le parole pronunciate da Zuckerberg ne danno indirettamente una conferma. «So che alcuni diranno che questo non è il momento di pensare al futuro, e riconosco che ci sono alcune questioni importanti che vanno sistemate nel presente».

L'obiettivo dichiarato di Meta, come si può leggere nell'annuncio pubblicato nel frattempo sul (già rinnovato nel look) sito ufficiale, sarà quello di riunire tutte le app e le tecnologie che fanno capo a Menlo Park sotto un unico brand per «per dare vita al metaverso, aiutare le persone a collegarsi fra loro, scoprire nuove comunità e far così crescere le proprie attività».

AFP