Sparatoria in un supermercato in Tennessee, una vittima e 12 feriti

COLLIERVILLE - Una persona è stata uccisa e altre 12 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in seguito ad un folle gesto da parte di un uomo a Collierville, in Tennessee, che è entrato in un supermercato locale armato per poi aprire il fuoco sui presenti.

Lo ha reso noto il Dipartimento di polizia locale, che ha informato sui fatti avvenuti ieri pomeriggio.

Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo, dopo aver seminato il panico, si è sparato, morendo sul posto. L'operazione ha coinvolto anche gli agenti speciali della SWAT, che «sono andati da una stanza all'altra, facendo uscire i dipendenti nascosti». Secondo quanto raccontato dagli agenti, «abbiamo trovato persone nascoste in congelatori, bagni, uffici», «una persona è salita fino al tetto». Tutto giusto: «hanno fatto quello che dovevano fare, correre, nascondersi, combattere».

La tranquilla cittadina a circa 50 km ad est di Memphis è scossa dall'accaduto. «Mi si spezza il cuore, è l'evento più orribile che si sia mai verificato a Collierville» ha dichiarato durante una conferenza stampa il capo della polizia, Dale Lane.

Nel frattempo sono iniziate le indagini, con gli investigatori che stanno perquisendo l'automobile e alcune proprietà del killer. Per ora non si conosce il possibile movente, e nemmeno se fosse un dipendente del supermercato in cui ha aperto il fuoco.

keystone-sda.ch / STF (Mark Humphrey)