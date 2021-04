Proteste contro le misure anti-Covid

STOCCARDA - Migliaia di persone si sono radunate oggi a Stoccarda per manifestare contro le restrizioni imposte per limitare la diffusione della pandemia, mentre in Germania si infiamma il dibattito sull'inasprimento delle misure per far fronte alla terza ondata di Covid-19.

Diverse migliaia di manifestanti sono arrivati a metà pomeriggio in una piazza nel nord-est della città dopo una marcia iniziata nel centro di Stoccarda al grido "Basta con la dittatura da Covid". I partecipanti alla protesta hanno ignorato le ripetute richieste di rispetto delle norme sanitarie, incluso l'uso di mascherine e il distanziamento sociale, ha riferito la polizia in un comunicato senza segnalare alcun incidente grave.

Il movimento che si oppone alle misure di contenimento del virus si chiama "Querdenken", o "Anticonformista", e manifesta regolarmente in Germania dall'inizio della pandemia. Riunisce membri dell'estrema sinistra, seguaci delle teorie del complotto, detrattori della vaccinazione e sostenitori dell'estrema destra.

Se i provvedimenti adottati dalle Regioni non saranno sufficienti per fermare la terza ondata, il governo tedesco sta studiando la possibilità di uniformare le norme sanitarie e la cancelliera Angela Merkel è favorevole a misure rigorose per contenere il virus.

Reuters