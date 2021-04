La Cina mira a vaccinare un'intera città in 5 giorni

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

RUILI - Le autorità di Ruili, una città cinese in cui è stato riscontrato un focolaio di coronavirus, ha annunciato di aver iniziato una campagna per vaccinare tutti i suoi 300'000 abitanti in cinque giorni.

Come riporta l'agenzia AP, le immagini fornite dall'emittente statale CCTV mostrano le persone in fila per farsi vaccinare a Ruili, nella provincia dello Yunnan, dove da martedì sono stati confermati 18 casi di Covid-19.

Nel frattempo, mentre si procede con la vaccinazione di massa, le strade sono vuote: i funzionari hanno ordinato a tutti di stare a casa in lockdown e hanno ordinato la chiusura delle attività commerciali, escluse quelle essenziali come i supermercati e le farmacie.

La città ha anche detto che avrebbe rafforzato i controlli al confine con il Myanmar, per cercare di fermare chiunque provi ad attraversare illegalmente la frontiera.

Questa è la prima volta che la Cina vaccina un'intera città in risposta a un nuovo focolaio, ed è una mossa che arriva poco dopo l'annuncio del Governo di aver accelerato la campagna di vaccinazione a livello nazionale.