Biden propone un piano da più di 2mila miliardi di dollari

WASHINGTON - Si prospettano tempi duri al Congresso per i progetti politici di Joe Biden. Il presidente americano ha infatti annunciato un piano d'investimenti da più di 2mila miliardi di dollari per sostenere la crescita americana e la transizione verso le energie rinnovabili che prevede però aumenti delle imposte per le imprese.

«È un investimento che si fa una volta in una generazione», ha spiegato mercoledì Biden durante un discorso a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il progetto, da 2'300 miliardi di dollari (ca. 2'170 miliardi di franchi), prevede in particolare più di 600 miliardi di dollari per investimenti infrastrutturali, come la manutenzione di ponti e la modernizzazione di strade e materiale rotabile. Auspicata anche l'introduzione di percentuali minime di rinnovabili per la fornitura di energia e sovvenzioni per la costruzione di stazioni di carica.

A far discutere, però, è in special modo il canale di finanziamento che Biden ha individuato. Il presidente americano propone infatti di alzare l'aliquota d'imposta sulle società dal 21% al 28%, annullando in parte le riduzioni introdotte da Trump. Un piano che promette di far salire le aziende e l'opposizione sulle barricate. Ancora di più dopo che i Democratici hanno imposto e approvato al Congresso un controverso fondo per la ripresa post Covid da 1'900 miliardi di dollari.