La Commissione Ue lancia il "Pass Covid", per viaggiare quest'estate

BRUXELLES - Voglia di vacanze? Per poter tornare a viaggiare quest'estate, i cittadini europei dovranno con tutta probabilità mostrare il loro certificato verde europeo, il cosiddetto "Green Pass".

È quanto ha proposto la Commissione europea, che ha oggi presentato il proprio piano per rilanciare il turismo e i viaggi in Europa.

Così, per favorire la libera circolazione - in tutta sicurezza - all'interno degli Stati membri, i cittadini dovranno mostrare il loro "Digital Green Certificate", che sarà legalmente vincolante e che - in sintesi - dovrà certificare la presenza di anticorpi contro il coronavirus.

Le possibilità, per i passeggeri in procinto di partire, saranno tre: svolgere la vaccinazione, fare un tampone prima di partire, o essere (da poco) guariti dal Covid-19.

L'obbiettivo della Commissione con a capo Ursula Von der Leyen è di rendere disponibile il documento a partire da giugno e sia in formato cartaceo che digitale. Per assicurare la massima sicurezza per quanto riguarda privacy e autenticità, inoltre, sarà dotato di un codice QR.

Come ha spiegato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, il "Green Pass" ammetterà tutti i vaccini disponibili sul mercato europeo. «Il nuovo pass Covid non è un passaporto vaccinale, ma un certificato verde per evitare divisioni e blocchi» tra i Paesi Ue, e «facilitare gli spostamenti dei cittadini europei» ha poi aggiunto Reynders in un'intervista ripresa dall'agenzia Keystone-ATS.

Il Pass sarà rilasciato gratuitamente ai cittadini dell'Ue, indipendentemente dalla loro nazionalità, e sarà valido in tutti i paesi dell'Ue e dell'Area Schengen: sarà quindi aperto anche a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, che potranno decidere se adottarne l'utilizzo.

L'approvazione - spinta in particolari dai paesi con forti industrie turistiche come Spagna, Croazia e Grecia - deve ora passare dal Consiglio e dal Parlamento europeo.