Vaccino AstraZeneca anche per gli over 65

BERLINO - La Commissione tedesca per le vaccinazioni (Stiko) sembra intenzionata a raccomandare il vaccino anti Covid di AstraZeneca per gli over 65 alla luce di uno studio realizzato in Scozia che ha dimostrato la sua efficacia negli anziani: lo ha reso noto il presidente della Stiko, Thomas Mertens.

«È possibile e lo faremo», ha detto ieri sera Mertens rispondendo a una domanda su un'eventuale raccomandazione del vaccino per gli ultrasessantacinquenni. La commissione «pubblicherà molto presto una nuova raccomandazione aggiornata», ha proseguito, aggiungendo di essere ancora in attesa dei dettagli dello studio diretto dall'Università di Edimburgo.

Finora il vaccino AstraZeneca viene raccomandato per le persone sotto i 65 anni di età, anche se l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ne ha approvato l'uso a partire dai 18 anni e senza limiti di età.