AstraZeneca e le varianti, l'Oms è «ottimista»

GINEVRA - Il vaccino AstraZeneca «ha avuto un impatto significativo sulle forme più gravi» di coronavirus, inclusa la variante sudafricana.

Lo ha detto il capo vaccini dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Kate O'Brien, dicendosi «ottimista» sulla possibilità di «procedere con l'uso del vaccino anche in luoghi in cui circolano le varianti», mentre entro la fine della settimana si attendono i risultati della valutazione del Comitato di esperti dell'agenzia dell'Onu che oggi farà un briefing al direttore generale.

Per il direttore dell'emergenze dell'Oms Mike Ryan in questo momento è vitale utilizzare gli strumenti a nostra disposizione per salvare vite. «La funzione primaria dei vaccini in questa fase è ridurre i ricoveri in ospedale e le vittime. E in questo senso stanno funzionando», ha detto. «Forse ci serviranno vaccini migliori, che facciano di più ma in un momento d'emergenza devi fare quello che puoi», ha sottolineato Ryan.