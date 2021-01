Zona rossa fino al 6 gennaio. Poi l'Italia tornerà "a colori". Ma come?

ROMA - Il 2021 in Italia si è aperto, come si era chiuso il 2020, in zona rossa. E tale resterà - con la sola eccezione del 4 gennaio, che sarà arancione - fino al 6 di gennaio. Ma cosa succederà alla scadenza delle restrizioni previste dal decreto "natalizio"?

Superato il periodo festivo, la Penisola dovrebbe tornare a "tingersi" di tre colori, sulla base della situazione epidemiologica delle singole regioni: rosso, arancione e giallo. Al momento è previsto che alla scadenza del decreto le Regioni facciano ritorno alla fascia di colore attribuita prima del "lockdown" di Natale. L'evoluzione della curva però non rende scontata questa eventualità.

Rosso, arancione e giallo - La riunione della cabina di regia per il monitoraggio regionale è attesa per la prossima settimana. Sulla base dei famosi 21 parametri gli esperti tracceranno il quadro della situazione, che sarà poi determinante per le decisioni del governo italiano.

Per quanto riguarda la vicina Lombardia, prima del confinamento natalizio - fino al 23 dicembre - era inserita nelle zone gialle. Le cifre degli ultimi giorni e l'indice Rt pari a 1 - riferiscono i media italiani - potrebbero però incidere sulle decisioni, facendo ripartire la regione dalla fascia arancione. A rischiare invece il rosso sono soprattutto il Veneto, la Liguria e la Calabria.

Inoltre, come riporta l'Ansa, le Regioni avrebbero chiesto tramite un documento, ora al vaglio dell'Istituto superiore di sanità, di apportare alcuni cambiamenti che potrebbero influire sui 21 parametri. Fra questi ci sarebbe anche un diverso metodo di calcolo dei tamponi (molecolari e antigenici) effettuati, che potrebbe riflettersi sul tasso di positività.

Zona rossa prolungata? - «Dopo la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle», aveva detto negli scorsi giorni al Corriere della Sera il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza. Sul tavolo però resiste anche l'idea di prolungare la "zona rossa" totale, come auspicato dal consigliere del ministro, Walter Ricciardi, fino al 15 di gennaio, giorno in cui scadrà l'attuale Dpcm, che verrà sostituito da uno nuovo.