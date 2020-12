In fuga all'estero per abortire

VARSAVIA - Anche se il divieto d'interruzione di gravidanza, votato dalla Corte costituzionale lo scorso ottobre, non è ancora entrato ufficialmente in vigore ma le donne e le ragazze polacche continuano – oggi più di ieri – a recarsi all'estero per abortire.

L'incremento è già evidente, testimonia l'Ong Abortion Dream Team, che si occupa di assistenza tramite hotline a tutte quelle donne incinte che necessitano di avere informazioni su quali siano le opzioni a loro disposizione. Stando alla “stretta” vidimata in ottobre, in Polonia non sarà possibile abortire nemmeno in caso di gravi malformazioni del feto.

«Le donne che ci chiamano lo fanno perché sono preoccupate», ha spiegato al Guardian Justyna Wydrzyńska, «riceviamo anche 100 telefonate ogni giorno, lo stato d'allerta è alto anche considerando le restrizioni legate al coronavirus».

Fra le destinazioni scelte ci sono la vicina Repubblica Ceca e la Germania. Ad accogliere donne e ragazze, associazioni umanitarie a direzione femminile, in cui sono attive diverse polacche espatriate.

«Ogni caso è diverso», spiega al quotidiano britannico Jolanta Nowaczyk della praghese Ciocia Czezia, «c'è chi ha bisogno solo di un consiglio su quale clinica scegliere, ma anche chi ha bisogno di sostegno logistico o pure di quello economico». A cinque mesi dalla sua fondazione, l'associazione ha già aiutato 10 donne a interrompere una gravidanza indesiderata.

«L'opzione della pillola, abortiva, che non è illegale in Polonia, purtroppo non sempre è un fattore», spiega Nowaczyk, «molte non hanno un luogo sicuro dove prenderla, e può anche capitare che semplicemente non funzioni».