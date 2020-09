Per avere la cittadinanza australiana ora bisogna conoscere i «valori australiani»

CANBERRA - L'esame per ottenere la cittadinanza australiana è stato aggiornato per la prima volta in oltre un decennio, con una nuova sezione di domande dedicate ai «valori australiani». Quali sono? Libertà di parola, di associazione e di religione, rispetto delle leggi, democrazia parlamentare, uguaglianza di opportunità e importanza della democrazia.

Lo ha annunciato il ministro incaricato per immigrazione, cittadinanza, servizi ai migranti e affari multiculturali, Alan Tudge, in occasione della giornata della cittadinanza australiana, che ricorreva ieri. «I nostri valori australiani sono importanti. Hanno aiutato a formare il nostro paese e sono la ragione per cui tante persone vogliono diventare cittadini australiani», ha dichiarato Tudge.

Il nuovo test di cittadinanza comprende 20 domande a risposta multipla, cinque delle quali sui valori australiani. Per passare è necessaria una valutazione di almeno il 75%. Fra le possibili domande sui valori figurano: "Le persone in Australia dovrebbero fare uno sforzo per imparare l'inglese?"; "In Australia le persone sono libere di scegliere chi sposare o non sposare?"; "In Australia è accettabile che un marito sia violento verso sua moglie se gli ha disobbedito o mancato di rispetto?".

Nell'anno finanziario 2019-20 hanno ottenuto la cittadinanza australiana 204'817 persone, il numero più alto finora registrato.