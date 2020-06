Tamponi, la Cina è pronta a farne fino a 3,78 milioni ogni giorno

PECHINO - La Cina può effettuare fino a 3,78 milioni di tamponi al giorno per il Covid-19, un dato in aumento del 200% rispetto a marzo. Lo ha reso noto oggi Guo Yanhong, un funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale cinese.

Al 22 giugno, ha spiegato Guo, le istituzioni sanitarie cinesi avevano condotto un totale di 90,41 milioni di test per il nuovo coronavirus basati sugli acidi nucleici.

Rispetto ai 2.081 disponibili all'inizio di marzo, ha aggiunto il funzionario cinese, il totale dei centri di analisi specializzati che offrono la possibilità di sottoporsi al tampone è cresciuto fino agli attuali 4.804, in aumento del 131%. Almeno 28'500 tecnici di laboratorio, ha osservato Guo, sono impegnati in Cina nell'analisi dei test per il nuovo coronavirus basati sugli acidi nucleici.

Al fine di migliorare la capacità di condurre i tamponi in varie regioni, ha aggiunto He Qinghua, un altro funzionario della Commissione cinese, il 15 giugno le autorità sanitarie nazionali hanno avviato un programma di formazione online per plasmare nuovi professionisti nel settore.

A oggi, ha precisato il funzionario cinese, almeno 360'000 persone in tutto il Paese hanno seguito questo genere di corsi. Le autorità sanitarie delle regioni cinesi di livello provinciale, ha concluso He, dovrebbero garantire una formazione sul campo a coloro che hanno completato i corsi online.

