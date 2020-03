Andare in bagno ai tempi del coronavirus: non gettate altri materiali nel WC

REDDING - Diversi americani hanno dovuto affrontare in prima persona le conseguenze dell'assalto alla carta igienica. Per sopperire alla mancanza e per adempiere ai bisogni naturali nei servizi igienici, sono quindi state recentemente usate salviette, tovaglioli, e pezzi di magliette strappati via.

Il problema giunge subito dopo; come liberarsi di ciò che si è utilizzato? In molti hanno comunque deciso di usare lo sciacquone del WC, una pessima scelta. «I gabinetti non sono bidoni della spazzatura» ha infatti avvertito l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA).

A tal riguardo, la scorsa settimana è comparso un messaggio molto chiaro, e completamente in maiuscolo, su un cartello che le autorità hanno piantato a Redding, in California, dopo l'arrivo del coronavirus in città: "NELLO SCIACQUONE SOLO CARTA IGIENICA". L'avvertimento è stato piazzato dopo che una delle linee fognarie della città è rimasta intasata, a causa di una (o più) anime disperate, che hanno utilizzato pezzi di magliette e canotte per pulirsi, scaricandole poi nel gabinetto. Lo ha confermato la città di Redding.

«L'intasamento della linea fognaria è stato causato dalla gente che scaricava ciò che non avrebbe dovuto. Succede anche nella vita di tutti i giorni di trovare altri materiali o prodotti, ma questa volta, vista la carenza di carta igienica, molta gente ha intenzionalmente scaricato altro, in particolare pezzetti di magliette». Ha dichiarato a NBC News Ryan Bailey, Vicedirettore del Dipartimento di Lavori Pubblici.

Ma ciò che è successo a Redding non è un caso isolato, le segnalazioni di intasamenti dei sistemi fognari sono arrivate da diverse zone di tutto il Paese. Roto-Rooter, uno dei più grandi fornitori di servizi idraulici della nazione, ha inviato recentemente un'e-mail ai suoi numerosi clienti: «Se non avete carta igienica, non c'è una soluzione perfetta, ma non dovete MAI buttare nel gabinetto fazzoletti o tovaglioli. In caso di emergenza, potete usare (in piccole quantità, e tirando spesso lo sciacquone) le salviettine per il viso».

Ha invece risposto senza mezzi termini l'idraulico in pensione Craig Campeglia, che ha detto al Chicago Tribune che ci troviamo in tempi folli. «Non ho idea del perché la gente stia assaltando la carta igienica. Ma so che ciò che deve finire nel wc sono solamente l'urina, le feci e la carta igienica. Qualsiasi altra cosa mettetela in un sacco, chiudetelo, e buttatela nella spazzatura».