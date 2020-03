Fregandosene del coronavirus, un rave party nella "zona gialla"

ROBECCO D'OGLIO - Indifferenti all'emergenza sanitaria del Coronavirus, circa 300 giovani - i dati ufficiali non sono ancora disponibili - si sono riuniti per un rave party in uno stabilimento industriale in disuso a Robecco d'Oglio, in provincia di Cremona, in piena zona gialla.

I giovani, provenienti da diversi centri situati nel nord Italia, si sarebbero dati appuntamento tramite social network. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia di stato, per monitorare la situazione. Decine le auto arrivate nel corso della notte.

L'area questa mattina era quasi completamente sgomberata. Per il momento non è stato segnalato alcun problema di ordine pubblico. L'incontro però sta creando allarme sul fronte della salute.