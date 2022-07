Una selezione delle proposte del fine settimana nella Svizzera italiana

Ottavo e ultimo appuntamento con “Festeggiamo”, la rassegna gratuita di cinema all’aperto itinerante organizzata per celebrare i 75 anni del Film Festival. “Magnificent Obsession” di Douglas Sirk è la pellicola scelta per chiudere in bellezza: primo dei melodrammi Universal in technicolor e film di chiusura della carriera hollywoodiana del regista tedesco. Il film verrà proiettato alle 21.30 nel Sagrato della Chiesa di Vira Gambarogno, in lingua originale inglese e sottotitoli in francese. In caso di maltempo, la proiezione si terrà all’oratorio di Vira.