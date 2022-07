L'ultima tappa di "Festeggiamo" dedicata a Douglas Sirk

VIRA GAMBAROGNO - Ultimo appuntamento con “Festeggiamo”, la rassegna gratuita di cinema all’aperto per celebrare i 75 anni del Film Festival. Venerdì 22 luglio, alle 21.30, nel Sagrato della Chiesa di Vira Gambarogno verrà proiettato “Magnificent Obsession”, melodramma di Douglas Sirk, che costituirà un anticipo della retrospettiva dedicata al regista tedesco. Il film verrà mostrato in lingua originale inglese, con sottotitoli in francese. In caso di maltempo, la proiezione gratuita si terrà all’oratorio di Vira Gambarogno.