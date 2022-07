ROAM Festival: tutto esaurito per Max Gazzè, lo stesso con Frah Quintale

La serata di sabato 23 luglio è quella che porta ROAM Festival alla chiusura. Gli organizzatori hanno messo sul piatto un menù decisamente interessante che prevede Hilke come antipasto: l'ex componente del gruppo dream pop belga Amatorski che ha condensato la sua ricerca musicale nell'Ep "Silent Violent". Toccherà poi alla "cucina sonora" di Son Lux, che miscela influenze soul, hip-hop e sperimentali, sfociando in una musica basata sull'equilibrio degli opposti. Una band decisamente sfaccettata e diversificata, quella formata da Rafiq Bhatia, Ian Chang e Ryan Lott. A impreziosire il tutto, ciliegina musicale sulla torta, la raffinata voce della cantante sudafricana Alice Phoebe Lou, nata con il blues e arrivata, attraverso il jazz e l'elettronica, al suo quarto lavoro in studio.