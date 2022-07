Max Gazzè e il pubblico ticinese: «Sfatiamo il mito che il calore c'è solo al sud»

La guerra in Ucraina ha riportato in auge la "militanza" dell'artista: è un dovere prendere posizione o lo si deve fare solo se realmente convinti, e senza ipocrisie?

«A me piace farmi domande sia come artista che come uomo. Ricercare e informarmi per me è importante perché per scrivere è necessario conoscere. L'artista può avere il ruolo importante di megafono ma è importante informarsi».