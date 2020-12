Ultima occasione (del 2020) per visitare "Da Vinci Experience"

LUGANO - La mostra multimediale "Da Vinci Experience" chiude per un mese a causa delle nuove misure decise dal Consiglio federale per frenare il coronavirus.

Come annunciato dagli organizzatori, oggi sarà l'ultima occasione per visitare la mostra durante il 2020. Dopodiché l'esposizione resterà chiusa fino al prossimo 22 gennaio.

Tutti i biglietti acquistati in prevendita per una delle date in cui non sarà possibile accedere alla mostra resteranno validi e utilizzabili in qualsiasi altro giorno di apertura dopo il 22 Gennaio.