A Lugano arriva "Da Vinci Experience"

LUGANO - La nuova mostra multimediale interattiva "Da Vinci Experience" arriva a Lugano il 3 dicembre per raccontare il genio di Leonardo, la sua arte e le molteplici applicazioni del suo ingegno.

La mostra - Leonardo Da Vinci, il grande maestro ed icona del Rinascimento, come non è mai stato visto e nemmeno studiato: Da Vinci Experience è una mostra completa che esalta il suo genio e ne racconta gli approfondimenti ingegneristici, anatomici e artistici, per far vivere ad un pubblico eterogeneo la grandezza di una delle menti piu poliedriche della storia dell’umanità.

Un percorso sensoriale creato appositamente per vivere e sentire l'arte attraverso le proiezioni e i video full HD a 360°, per confrontarsi con l'esperienza della realtà virtuale e per toccare con mano le grandi invenzioni di Leonardo in scala reale.

Il Centro Esposizioni di Lugano ospita la mostra, suddivisa in tre sale, dal 3 dicembre al 21 febbraio.

1. Sala invenzioni

Nella prima sala sarà possibile esaminare ed interagire con dieci macchine progettate da Leonardo Da Vinci e riprodotte in scala reale. Invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, accuratamente riprodotte dalle abili mani di artigiani italiani sulla base dei disegni originali dell'artista e scienziato. Completano la sala infografiche sull'artista e installazioni video.

2. Sala immersiva

Una serie di immagini e video ad altissima definizione vengono proiettate su schermi alti fino a 6 metri, per offrire allo spettatore le migliori opere artistiche ed invenzioni scientifiche di Leonardo Da Vinci in un'esperienza cinematografica che ne delinea la carriera professionale. Il tutto accompagnato da una vibrante colonna sonora.

3. VR Experience

A disposizione del pubblico otto postazioni per l’esperienza di realtà virtuale 3D con gli innovativi Oculus: l’applicazione “Da Vinci VR Experience”, creata appositamente per la mostra, permetterà ai visitatori di entrare nel carro armato progettato da Leonardo interagendo con i suoi meccanismi, di navigare con la barca a pale, e di volare sopra la magnifica Firenze rinascimentale con la vite aerea e l’ornitottero, il tutto indossando semplicemente degli occhiali "speciali".

La mostra si svolge rispettando tutte le normative anti-Covid 19, non è necessario prenotare la propria visita e vi si accede obbligatoriamente indossando la mascherina.

I biglietti si possono acquistare su biglietteria.ch, presso i classici rivenditori oppure direttamente sul posto durante gli orari di apertura della mostra.

