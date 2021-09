«Lo sfitto affossa il Progetto del nuovo quartiere delle Officine?»

BELLINZONA - Il Ticino, ormai è noto, ha un problema con gli appartamenti sfitti. I numeri ufficiali, divulgati lo scorso mese di giugno dall’Ufficio cantonale di statistica (Ustat), mostrano oltre 7'000 abitazioni vuote. Ma la situazione - come rivelato anche da Tio.ch / 20 minuti - parrebbe essere ancora peggiore. In questo quadro (problematico) si inserisce anche il Progetto del nuovo quartiere delle Officine, nel quale avrebbero dovuto trovar posto appartamenti per 2500 abitanti.

Ma il condizionale parrebbe essere d'obbligo, visto che come anticipato dal CdT, le Ferrovie federali svizzere avrebbero rinunciato all’edificazione delle abitazioni presso il nuovo quartiere a causa dello stato del mercato immobiliare ticinese. «Lo sfitto è così grave - scrivono Maura Mossi Nembrini e Tamara Merlo per Più Donne nella loro interpellanza rivolta al Consiglio di Stato - che alle FFS non risulta più conveniente investire nel mattone, e ciò malgrado i contenuti della lettera d’intenti con Cantone e Città di Bellinzona, che prevedevano abitazioni innovative, centri intergenerazionali, alloggi cooperative e molto altro». Un comparto nel quale, ricordano le due deputate, «sono già sono state spese diverse centinaia di migliaia di franchi per i mandati di studio in parallelo presentati non più di un anno fa».

Le due gran consigliere, preoccupate del dietrofront dell'ex Regia federale, hanno quindi chiesto lumi al Governo cantonale sulla problematica dello sfitto a Bellinzona e pure nel resto del cantone. Di seguito le sei domande fatte al Consiglio di Stato.