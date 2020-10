Tanto verde al posto delle Officine

BELLINZONA - Un grande parco verde, centrale, attorno alla Cattedrale. Sarà così il Nuovo Quartiere Officine. Grazie a questo "polmone verde", il centro di Bellinzona cambierà volto dopo il trasferimento delle Officine FFS ad Arbedo-Castione e alla successiva, «profonda ed epocale» riqualifica degli spazi che saranno così liberati.

«Un quartiere moderno, pensato prestando grande attenzione ai temi della sostenibilità, dell’intergenerazionalità, della mobilità lenta, con l’intento di offrire spazi per l’abitazione e il lavoro, nel quale in particolare verrà creato il Parco dell’innovazione», è stato spiegato in occasione della presentazione avvenuta stamattina a Bellinzona dai tre partner: Città di Bellinzona, Cantone e FFS.

Il progetto scelto quale base per la futura pianificazione del comparto, al termine del Mandato di studio in parallelo, è quello del team sa_partners – TAM associati – Franco Giorgetta Architetto Paesaggista, intitolato «Porta del Ticino – Urban Living Lab». I lavori saranno esposti dal 23 ottobre al 7 novembre 2020 in Piazza del Sole a Bellinzona. La realizzazione del nuovo quartiere dovrebbe avvenire a tappe a partire dal 2026, in parallelo con il trasferimento dell’impianto industriale nella sua nuova sede ad Arbedo-Castione.

Città di Bellinzona