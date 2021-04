Lo strano caso di Avegno Gordevio: la sorte sorride a "insieme"

BELLINZONA - È una prima a livello ticinese. Un caso più unico che raro, quello capitato nell'elezione del Municipio di Avegno Gordevio. Le due liste in corsa per l'esecutivo del Comune della Vallemaggia - "La Nuova Avegno Gordevio" e "insieme" - hanno infatti raccolto lo stesso identico numero di voti di lista (3'485), impedendo così l'attribuzione diretta di tutti i seggi e rendendo necessario un sorteggio per stabilire chi avesse diritto alla maggioranza dei rappresentanti.

A spuntarla grazie alla sorte è stato Cesare Cattori (insieme), che sarà dunque il quinto municipale di Avegno Gordevio assieme ai colleghi di lista Roberta Iuva e Raffaele Dadò. Simone Zanini (La Nuova Avegno Gordevio) si dovrà invece accontentare del ruolo di primo subentrante dei municipali Mario Laloli e Tomaso Bernasconi.

Un sorteggio, ma in questo caso è pratica decisamente più comune, si è poi reso necessario anche per stabilire l'ordine fra i candidati della stessa lista che hanno ottenuto il medesimo numero di voti (10 casi, in 8 Comuni). A sorridere in modo particolare è Paolo Bentoglio (Collina d'Oro) che siederà in Municipio per il PPD nonostante abbia ricevuto lo stesso numero di voti del collega di partito Renzo Beretta (primo subentrante). Gli altri sorteggi servivano unicamente per stabilire la graduatoria, ma non per eleggere un candidato.

Giovedì alle 9 si terrà invece il sorteggio che riguarderà l'elezione dei vari Consigli comunali.