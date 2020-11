Morcote resta senza sindaco: Brivio si dimette

MORCOTE - Il sindaco di Morcote si dimette, con effetto immediato. È quanto comunica lo stesso Nicola Brivio, a seguito delle critiche avanzate ieri dall'Unione Socialisti e Indipendenti. Si parlava del consuntivo soltanto parzialmente approvato e di un presunto conflitto d'interesse.

«Il mio comportamento da sindaco, nell’ultimo anno, non è cambiato di una virgola rispetto agli otto precedenti - si legge in una nota - sorprende che la mia attività sia divenuta così criticabile solamente nel corso di quest’anno, cioè dopo aver deciso di proporre una lista indipendente per le elezioni, poi annullate, che avrebbero dovuto tenersi nella scorsa primavera».

Nel frattempo il sindaco Brivio aveva comunque deciso, per motivi di salute, di non correre alle prossime elezioni comunali («Per potere avere il tempo di dedicarmi alla mia famiglia e alle mie attività professionali e per poter vivere una vita più tranquilla»). Ma a breve sarebbe tornato a occuparsi della pubblica amministrazione e sarebbe rimasto fino alla fine della legislatura «per rispetto della carica e delle persone che mi hanno eletto e per traghettare fino al prossimo quadriennio quei progetti e quei temi di vitale importanza per il Comune».

Ma dopo che ieri l'Unione Socialisti e Indipendenti ha chiesto le dimissioni del sindaco, Brivio ha compreso che lo sforzo di rientrare «non è indispensabile». Pertanto: «La “meritata quiescenza” alla quale sarei giunto ad aprile mi permetto di guadagnarla prima, facendomi un bel regalo di Natale, che spero di passare serenamente con le persone a me care».