«Il Municipio di Morcote non è allo sbando»

MORCOTE - Ci ha tenuto a fare chiarezza il Municipio di Morcote riguardo alla situazione in cui si trova in questo momento particolare l'esecutivo comunale e la questione legata alle dimissioni del sindaco così come di alcuni municipali appartenenti all'Unione Socialista e Indipendenti.

Riunitosi dopo convocazione del vicesindaco Andrea Soldini ha deciso in un comunicato di puntualizzare alcuni punti rimasti in sospeso dall'ultima seduta del Consiglio comunale dello scorso 27 ottobre.

Fra questi 3 conti che non sono stati approvati: quello, in rosso, di una manifestazione musicale «dovuto in parte al mancato incasso di sponsorizzazioni promesse dal Sindaco». Quello di un mandato per uno studio per una circonvallazione, affidato dal Sindaco senza l'approvazione di un preventivo da parte del Municipio. E infine, una serie di mandati esterni che, sempre il primo cittadino, non è ancora riuscito a giustificare.

«Il Municipio tenuto conto di queste criticità, dopo aver sentito la Sezione degli Enti locali ha inoltrato alla stessa una formale segnalazione», riporta la nota. Vista la situazione, l'Esecutivo ha inoltre deciso per una riassegnazione dei dicasteri per garantire il suo funzionamento, tenendo in considerazioni del Legislativo.

«Questo dimostra come il Municipio non sia assolutamente allo sbando», conclude il comunicato.