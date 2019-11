Per risolvere la crisi degli sfitti la soluzione potrebbe essere AirBnb

Airbnb Caricamento in corso ... Hai un appartamento o una casa su Airbnb? Sì No Hai già utilizzato Airbnb per andare in vacanza? Sì No [{"keyQ":"q_w98g2"},{"keyQ":"q_x7ey2p"}] Vota Risultati Hai un appartamento o una casa su Airbnb? Sì 10% (11 voti) 10% No 90% (103 voti) 90% Hai già utilizzato Airbnb per andare in vacanza? Sì 40% (46 voti) 40% No 60% (68 voti) 60% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1401324,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"902553","title":"Airbnb","questions":{"q_w98g2":{"a":{"a_1tu4j":"Sì","a_k8rzwi":"No"},"q":"Hai un appartamento o una casa su Airbnb?","t":"0"},"q_x7ey2p":{"a":{"a_1tu4j":"Sì","a_pwuy6k":"No"},"q":"Hai già utilizzato Airbnb per andare in vacanza?","t":"0"}}}

LUGANO - Di recente il fenomeno delle abitazioni sfitte in Svizzera è stato definito come «un problema cronico». Per il 2019 in Ticino si parla del 2,1% degli appartamenti, secondo dati di Raiffeisen. E la stessa Raiffeisen consiglia: «Per i locatori confrontati con gli sfitti vale la pena dare un’occhiata alla piattaforma internet Airbnb» si legge oggi sulla pubblicazione Immobili in Svizzera.

Insomma: «Con la locazione a breve di appartamenti si può guadagnare molto», ridando valore alla «scarsa e costosa risorsa dello spazio». La Raiffeisen Economic Research propone quindi un approfondimento sul tema, in cui sottolinea comunque che attraverso Airbnb «il rendimento assoluto conseguibile e il rendimento aggiuntivo rispetto alla locazione a lungo termine sono molto eterogenei». E che il fatturato dipende dall’attrattiva turistica di una regione. Da questo punto di vista primeggiano la Svizzera centrale, l’Oberland bernese e i centri Zurigo, Ginevra e Berna.

In Ticino, secondo i dati forniti da Raiffeisen, il fatturato annuo medio su Airbnb per un intero alloggio con una camera da letto è basso. Ma nel nostro cantone va meglio nel Locarnese (tra 12’500 e 15’00 franchi), e nel Luganese e nell’Alto Ticino (tra 7’500 e 10’000).

Un servizio che ha cambiato il mondo - Airbnb, la discussa azienda con sede a San Francisco, lo ha riconosciuto e ha conquistato il mondo con la sua idea commerciale di affitto a breve termine. Il numero di spazi offerti in Svizzera tramite Airbnb ha ormai raggiunto quasi quota 60'000, facendo segnare un raddoppio in tre anni.

Attualmente Airbnb gestisce oltre 450'000 pernottamenti al mese in Svizzera. Quasi l'80% degli ospiti proviene dall'estero. Più di due terzi delle prenotazioni con Airbnb sono effettuate nelle regioni turistiche alpine: il canton Vallese, in particolare, può essere definito come una vera e propria roccaforte di Airbnb. A Veysonnaz, Nendaz e nella valle di Saas, oltre un quarto del parco immobiliare è già disponibile per l'affitto a breve termine. In queste regioni turistiche vengono proposte soprattutto case di vacanza. La maggior parte delle offerte proviene da fornitori che mettono a disposizione più di un appartamento.

È sicuro che con Airbnb si possono guadagnare soldi. Tuttavia, vi sono grandi differenze regionali nei rendimenti, a seconda dell'attrattiva per il turismo, sottolinea la ricerca. Secondo i calcoli di Raiffeisen, con un appartamento di due locali nell'Oberland bernese è possibile ottenere un rendimento del 14% sul capitale proprio. Nella città di Zurigo, a causa dell'elevato livello dei prezzi, ci si deve accontentare di un 3%.