Ancora nessuna notizia di Giusep Casutt

COLLINA D'ORO - Non si hanno ancora notizie di Giusep Casutt, il settantenne di Montagnola scomparso la mattina del 16 agosto. A chiedere aiuto è la famiglia. Ripubblicando la sua foto, i parenti sperano che qualcuno lo riconosca e possa così fornire indizi utili per rintracciarlo.

Nonostante sia passata quasi una settimana, non sembrano infatti esserci state particolari svolte nelle indagini. «Come tutte le mattine era uscito presto per andare in ufficio, di fronte all'autosilo Balestra, in via Balestra. Ha mandato una mail alle 7. È l'ultima traccia che ha lasciato», riferiscono i familiari.

Poi più nulla: «La macchina è stata ritrovata lì. Fatalità, quel giorno il suo collega era in ferie e la segretaria era libera. Nessuno quindi l'ha visto», spiegano ancora.

Quello che è accaduto dopo è noto. Non rientrando, la sera è stata denunciata la sua scomparsa. Il giorno seguente la Polizia ha diramato i connotati dell'uomo: di carnagione bianca, sui 65/70 anni, corporatura media, alto 173 centimetri, 78 chili, viso ovale/rotondo, occhi grigi chiari, capelli grigi/bianchi chiari brizzolati e corti. Porta i baffi. La mattina è uscito indossando pantaloni in cotone scuro, una camicia oppure una polo a maniche corte.

