Tamponata, ma tradita dall'emozione: «Chiedo aiuto»

LUGANO - L’emozione può giocare brutti scherzi. Lo sanno bene le due protagoniste di un incidente verificatosi domenica pomeriggio, verso le 14:45, poco prima dell’ingresso nel San Gottardo, sull’A2.

«Stavamo procedendo in direzione nord quando, improvvisamente, siamo state tamponate da una Jeep gialla con targhe tedesche», racconta S., in quel momento al volante. Dopo l’impatto, l’automobilista spiega di essere scesa dal veicolo per constatare cosa fosse accaduto. «Tra l’adrenalina e la strana luce che c’era in quel momento… non mi sono accorta di nulla. Ero un po’ nel pallone», ammette.

E così tutto si è concluso con un saluto e la ripartenza verso le rispettive mete. «Prese dall agitazione non abbiamo segnato nemmeno il numero di targa. Peccato che, a sangue freddo, abbiamo riguardato e il danno c’era. Eccome».

Da qui l’appello: «Probabilmente sarà impossibile, ma se qualcuno avesse visto cosa è accaduto e avesse elementi per rintracciarlo, ci farebbe un grande favore».