Si fermano per una sosta, l'auto finisce nel riale

BEDRETTO - Volevano fermarsi solo per una sosta e poi ripartire. Il viaggio di alcuni zurighesi è però stato interrotto da un incidente. È accaduto ieri sera, in Val Bedretto, in zona All'Acqua.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, i viaggiatori, tornati alla loro auto, sono rimasti sorpresi non trovandola più dove era stata parcheggiata. Il veicolo, probabilmente a causa del freno a mano non inserito, ha fatto un volo di circa 15 metri prima di finire in un riale.

Fortunatamente l'auto era vuota. Si è reso così necessario solo l'intervento della carrozzeria di servizio che, questa mattina, con un'apposita gru, ha recuperato la carcassa.

La strada è stata chiusa alla circolazione per circa 2 ore, dalle 8 alle 10.

FVR / M. Franjo