Sbanda e si schianta. Ferita una donna

QUARTINO - Ha sbandato e ad attenderla c'era il muro. Una donna ha riportato ferite nello schianto che si è consumato attorno alle 14 nel sottopassaggio vicino alla rotonda del ristorante Pergola, a Quartino.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, il conducente di una Subaru immatricolata nel canton Zurigo si è spostato sulla destra andando ad sbattere a bordo strada. A causa dell'urto, una passeggera è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del SALVA.

Le sue condizioni non sono note, ma non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso (restano da chiarire le cause dell'incidente) ed il disciplinamento del traffico, rimasto fortemente perturbato per oltre un'ora.

Rescue Media