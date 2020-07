In piena notte incolonnati sulla A2

MAROGGIA - Prendere l'A2 a sera inoltrata e trovarsi fermi, per decine di minuti. È capitato a diversi che mercoledì a tarda sera hanno imboccato l'autostrada in per trovarsi imbottigliati in un'inspiegabile colonna.

Chi viaggiava verso Sud è rimasto fermo a ridosso del San Salvatore: «Siamo fermi a Grancia, da un'ora e non si muove nulla», scrivono alcuni lettori di tio.ch.

Le immagini delle webcam di Melide e Maroggia - fino almeno a mezzanotte - mostrano una fila di auto, e gente per strada in attesa che il tutto si sblocchi, «speriamo di riprendere, altrimenti ci tocca fare un sonnellino qui».

Situazione simile anche da chi viaggia verso Nord: «Siamo fermi da più di un'ora», ci scrive un altro lettore in strada in direzione opposta, «se ce l'avessero segnalato prima saremmo potuti uscire per tempo a Mendrisio e prendere la strada cantonale...».

La polizia, contattata, spiega che «come ogni mercoledì vi sono dei trasporti speciali» in transito su quell'asse.

Poco prima delle 20, sempre sulla A2 c'era stato un incidente con il conseguente blocco di una corsia fra la galleria di S. Nicolao e Mendrisio.