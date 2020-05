Arriva la fattura... «Ma è pagabile entro oggi»

LUGANO - Dopo la panne che ha interessato gran parte della Svizzera, compreso il Ticino, Swisscom incontra nuovi problemi. Questa volta con l'invio delle fatture. Nel caso specifico quelle del bimestre "Marzo-Aprile".

Ne sa qualcosa la signora Z.*, che si è vista recapitare ieri il bollettino da pagare. «Tutto nella norma, se non fosse che sulla fattura è sottolineato: "pagabile entro il 28 maggio", cioè in giornata», spiega sorpresa. Quindi aggiunge: «In realtà è arrivata a mia nonna, 94enne. Che si è un po' preoccupata».

Contattata, la compagnia telefonica ammette il disservizio: «C'è stato un disguido nell'invio delle fatture - spiegano al call center dedicato ai clienti privati -. Per questo sono state inviate nuovamente in questi giorni e sono arrivate in ritardo».

Da Swisscom arriva pure la rassicurazione sul termine per il pagamento: «L'abbiamo prorogato fino 16 giugno. Insomma, non sono previsti richiami o conseguenze se viene pagata entro questa data». Della proroga, tuttavia, non sembrano essere stati informati i diretti interessati.

Ricordiamo che i disservizi (principalmente quelli relativi alla rete del gigante delle telecomunicazioni) hanno intanto portato il Parlamento a convocare la direzione dell’azienda per chiedere “spiegazioni e trasparenza” di fronte alla Commissione trasporti e telecomunicazioni.

*nome noto alla redazione