Coronavirus, 219 decessi e 2'714 contagi

BELLINZONA - Se è vero che - come assicurato dal medico cantonale Giorgio Merlani - il picco dei contagi in Ticino è stato raggiunto e superato, vero è pure che la parabola dei nuovi infetti e decessi non sembra voler precipitare verso il basso. E di giorno in giorno, all'arrivo dei consueti dati forniti dalle autorità cantonali, i numeri restano più o meno simili e altalenanti.

I dati di oggi - Nelle ultime ventiquattro ore i nuovi casi positivi registrati nel nostro cantone sono 55 (ieri erano 60). Il numero totale dei contagi - aggiornato alle 8.00 di questa mattina - è quindi salito a 2'714 (ieri 2'659). Cresce, purtroppo, anche il numero delle vittime del Covid-19: i morti sono infatti 219 (211) con altri 8 decessi contabilizzati nelle ultime ventiquattro ore. Sale anche il numero dei dimessi dalle strutture sanitarie: nelle ultime 24 ore 27 ticinesi hanno abbandonato l'ospedale. In totale i dimessi sono 447.

Alla Carità e a Moncucco sono attualmente ricoverate (dati di ieri) 319 persone (-16 rispetto a ieri): 248 in reparto (-15) e 71 in terapia intensiva (-1), di cui 64 intubate (-1).

«Le misure valgono ancora» - Proprio Merlani, in un video diffuso oggi sui social sottolinea: «Non abbiamo sconfitto il virus. Il virus c'è e resta in circolazione. Adesso, grazie alle misure di contenimento, è rallentata la diffusione. Le misure da mettere in atto sul posto di lavoro dipendono dalla professione, fermo restando che quelle di base valgono sempre e comunque per tutti. Parliamo di igiene delle mani, distanza sociale, e via discorrendo. E lo stesso vale per chi non ricomincia a lavorare. Loro, ovviamente, devono evitare spostamenti inutili e i contatti con le persone all'esterno».