Coronavirus, ancora 12 vittime

LUGANO - Anche oggi le autorità cantonali tornano con i numeri, aggiornati a questa mattina, riguardanti i casi di vittime e contagi a causa del Covid-19. E torna a confermarsi il leggero rallentamento della curva dei contagi registrato negli ultimi giorni. Le persone risultate positive finora nel nostro cantone dall'inizio dell'epidemia sono in totale 2546. Le cifre, fanno segnare quindi un aumento di 38 casi (ieri erano 66 e l'altro ieri 65) nelle ultime 24 ore.

Non diminuisce, purtroppo, il bilancio dei decessi. Anche per oggi vengono segnalate altre 12 vittime, facendo così salire il totale a 189 (ieri era a 177 con sempre 12 decessi). Sale a 350, invece, il numero dei dimessi (10 in più rispetto a ieri).

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate (dati di ieri) 362 persone (-1): 288 in reparto e 74 in terapia intensiva (+2), di cui 61 intubate (-6).