Auto divorata dalle fiamme sulla Cantonale

CUGNASCO-GERRA - Per cause da appurare, un'auto ha preso improvvisamente fuoco, questa mattina, in via Cantonale a Cugnasco-Gerra. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l'auto.

Dal veicolo si è alzata una densa colonna di fumo, visibile anche da parecchie centinaia di metri di distanza.

Sul posto è giunto il Corpo Pompieri di Tenero Contra, che ha provveduto a spegnere le fiamme. Con lui anche la Polizia cantonale e la Polizia comunale, che si sono occupate dei rilievi di rito e della gestione del traffico.

A causa dell'incidente, sulla strada tra Progero e Cugnasco, in entrambe le direzioni, la circolazione ha subito dei forti rallentati.

FVR