È Natale a Chiasso

CHIASSO - La città di Chiasso ha organizzato diversi appuntamenti per il periodo natalizio. Nella giornata di ieri in Piazza Indipendenza gli appassionati si sono radunati per l'inaugurazione dello Chalet di Natale e l’accensione delle Luci d'Incanto, uno spettacolo di proiezioni architetturali che vestirà a festa i palazzi principali di piazza Indipendenza e di piazza Elvezia fino al 6 di gennaio. L’iniziativa, nata grazie a una prima collaborazione con la Città dei Balocchi di Como, porterà al di qua del confine un po’ della magia della città lariana, che ogni anno affascina migliaia di visitatori.

Il prossimo momento d'incontro è per domenica 8 dicembre: ritorna il mercatino di Natale organizzato da SCM Società Commercianti del Mendrisiotto. Dalle 10.00 fino alle 18.00 oltre 200 bancarelle inonderanno di colore l’area pedonale di Corso San Gottardo. Alle 17.00 l'accensione dell'albero in Piazza Bernasconi. La Giovane Banda accompagnerà il suggestivo appuntamento in occasione del quale verrà offerto il panettone alla popolazione.

© Ti-Press / Ti-Press/ (Elia Bianchi)