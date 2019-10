L'impresa di Nicole: campionessa del mondo a 50 anni

LUGANO - Era partita per Marrakech, in Marocco, come outsider. Ora è campionessa del mondo di categoria (Female 50/55, peso - 78 kg) . È stato un weekend trionfale quello appena conclusosi per Nicole Orlandi, 50enne di Lugano. «Che emozione, quando hanno suonato il salmo svizzero per me» racconta.

Grande commozione sui social da parte del Budo Club Vedeggio, società in cui milita Nicole: "Il Ticino ha una campionessa del mondo. La Svizzera, il Ticino e il nostro club (Budo Club Vedeggio, Manno e Bedano) contano una campionessa del mondo! A Marrakech, ai mondiali di judo per veterani, una nostra allieva ha conquistato la medaglia d'oro" .

«Sono emozionata - riprende Nicole -. È la prima volta che mi succede una cosa del genere. Ho sempre amato questa disciplina. Non mi aspettavo però di raggiungere un simile traguardo».