Abusi: parla una vicina di casa

BELLINZONA - Una famiglia isolata, litigiosa. Nuovi dettagli sul caso della coppia finita in manette per una serie record di abusi su minori, nel Bellinzonese. Marito e moglie - 50 anni lui, 45 lei, cittadini italiani - sono accusati di avere abusato «almeno un migliaio di volte» dei propri figli tra le mura domestiche. Un orrore che andava avanti da dieci anni, secondo la Procura.

Il portale gas.social riporta alcune informazioni riferite da una vicina di casa della coppia. La famiglia abitava in una casa discosta dal paese - in un non meglio precisato comune del Bellinzonese - e «al limite del decoro». La vicina ha riferito che i figli «vivevano all'interno di una cascina nel giardino».

Una situazione al limite, con un disagio «abbastanza palese». Ad aggravarla sarebbe stato il «carattere astioso» dei genitori, il padre in particolare si sarebbe mostrato «prepotente e litigioso» con i vicini in alcune occasioni. L'uomo era commesso in un grande magazzino nella regione: con il tempo però - la famiglia era arrivata in zona nel 2009 - avrebbe iniziato a concedersi dei lussi "sospetti". Un camper, una Bmw, una moto di grossa cilindrata.

Ora c'è chi pensa che i soldi per gli acquisti provenissero, forse, dalla vendita di materiale pedo-pornografico. Non si sa se l'ipotesi, avanzata dal portale, sia una pista seguita dagli inquirenti. Certo è che la coppia - è trapelato nei giorni scorsi - avrebbe prodotto diversi video e foto degli abusi.