Eventi letterari Monte Verità: designato il nuovo direttore artistico

La soddisfazione - L’arrivo di Zweifel - giornalista, curatore e traduttore - arriva dopo la partenza dello scrittore e giornalista Paolo Di Stefano. «Ringraziamo Paolo Di Stefano, che con la sua grande passione per la letteratura e il suo fine intuito per i temi più rilevanti della contemporaneità, per quattro anni ha dato un’impronta determinante agli Eventi letterari. Siamo felici di aver trovato in Stefan Zweifel un degno successore alla direzione artistica che saprà sorprendere il pubblico con il suo programma». Queste le dichiarazioni del presidente degli Eventi letterari Monte Verità, Raphäel Brunschwig. Grande soddisfazione anche da parte del diretto interessato: «È un onore dirigere gli Eventi letterari Monte Verità, un Festival che ammiro per il suo alto livello artistico. Mi metterò subito al lavoro per realizzare delle giornate letterarie – e non solo – ricche di emozioni e che sappiano interpretare lo spirito utopico e la storia del Monte Verità».