Il contributo del Cantone al problema della siccità

Materiali e prelievi - Le aziende agricole avranno a disposizione motopompe e tubi per l’irrorazione messi a disposizione dalla PC. Una soluzione che già in passato era servita a far fronte all'emergenza siccità. Inoltre, i servizi cantonali competenti - in accordo con l’Ufficio dell’energia - potranno prelevare temporaneamente acqua di superficie tramite preavviso favorevole del Guardiapesca locale. Saranno stabiliti anche degli orari per evitare che - a causa di più prelievi dallo stesso corso d’acqua - si sovrappongano gli effetti degli stessi e per garantire una sicurezza in più in fase di pompaggio.